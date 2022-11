Beim Breitbandausbau überwiegen weiterhin die negativen Nachrichten.

Die Kommunikation von Inexio oder Deutsche Glasfaser mit den Bürgern vor Ort bleibt problematisch. Aufreißen, zumachen und jetzt wieder aufreißen – so erleben die Bürger in Weisenheim am Berg den geförderten Breitbandausbau.

Durch dieses Durcheinander entsteht vor Ort leider der Eindruck einer Pleiten-, Pech- und Pannenshow. Die nun die Verbandsgemeinde den Bürgern erklären muss, obwohl sie für die Probleme gar nichts kann. Dass Inexio nicht den Mut aufbringt, selbst die schlechten Nachrichten zu übermitteln, ist sehr bezeichnend. Noch nicht einmal der Breitbandbeauftragte von Weisenheim am Berg hat mit Inexio Kontakt. Er hält sich an die Baufirmen, um sich Durchblick zu verschaffen. Die arbeiten vor Ort jetzt hoffentlich besser, damit das Projekt irgendwann zu einem Ende kommt.