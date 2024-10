Die Deutsche Glasfaser beginnt in Kürze mit den Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Leistadt. Das hat das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Den Ausbau im Bad Dürkheimer Ortsteil erledigt die Deutsche Glasfaser eigenwirtschaftlich, das heißt ohne staatliche Förderung. Bereits 2021 hatte sich mehr als ein Drittel der Anschlussinhaber in Leistadt für einen Glasfaseranschluss bei der Firma entschieden. Dass seitdem nichts passiert ist, erklärt das Unternehmen mit Baukapazitätsengpässen. „Um den Aufwand bei den Tiefbauarbeiten so gering wie möglich zu halten und Glasfaser schnell zu verlegen, nutzen wir moderne und effiziente Verfahren“, so Zahra Schmidt, Projektmanagerin Bau von Deutsche Glasfaser. Die Leerrohre würden mithilfe von Fräsen in die Straßen eingebracht und die Glasfaser verlegt. Im Anschluss würden die Gehwege und Straßen provisorisch verschlossen. Zum Ende der Bauarbeiten würden die Gehwege und Straßen endgültig wiederhergestellt. Bei einer Schlussbegehung werde der Zustand der Oberflächen von der Stadt geprüft. Vor Beginn der Bauarbeiten würden die Anwohnerinnen und Anwohner der jeweiligen Straße so früh wie möglich über die Arbeiten informiert, verspricht das Unternehmen. Fragen zum Bau beantworte die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter 02861 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 18 Uhr. Marcus Brill, Breitbandbeauftragter der Stadt Bad Dürkheim, teilte am Dienstag mit, dass Leistadterinnen und Leistadter, die bis Sonntag, 20. Oktober, noch Verträge abschließen, in der ersten Bauphase mit Breitbandanschlüssen versorgt werden. Ob und wann es eine weitere Ausbauphase geben wird, sei offen, so Brill. Informationen zu Verträgen gibt es bei dem Unternehmen telefonisch unter 02861 8133 400 montags bis freitags zwischen 8 und 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr.