Der geförderte Breitbandausbau im Landkreis ist eine schier unendliche Geschichte des Scheiterns.

Es spielt sich das ab, wovor viele Experten schon länger warnen: Geld allein schafft keine Breitbandnetze. Volle Fördertöpfe sind eben – nicht nur beim Breitbandausbau – kein Garant dafür, dass Fortschritte erzielt werden. Was zuvor verbummelt wurde, lässt sich jetzt nicht so einfach nachholen. In der Zwischenzeit hat die Pandemie als Bremse gewirkt und viele Unternehmen die Existenz gekostet. Jetzt fehlen zum großen Teil die Fachkräfte. Ob der privatwirtschaftliche Ausbau wirklich besser klappt? Das muss die Deutsche Glasfaser erst noch beweisen.