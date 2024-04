Mit dem Breitband-Ausbau durch die Deutsche Glasfaser soll es nach Auskunft von Bürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG) bald weitergehen. Das teilte sie in der Gemeinderatssitzung am Dienstag mit. In Ellerstadt ist der Ausbau schon relativ weit, ans Netz gehen könnten die Anschlüsse aber erst, wenn Lücken an drei Bahnquerungen geschlossen werden. Diese Arbeiten sollen nun je nach Witterung in der ersten Maiwoche beginnen, so Stachowiak.