Es tut sich was im Jägerthal. Mit großem Gerät und vielen Spaten ist am Donnerstag der Startschuss für den Breitbandausbau in Bad Dürkheim und den Verbandsgemeinden Wachenheim und Deidesheim gefallen. Auf 325 Kilometern sind Tiefbauarbeiten nötig, um das schnelle Internet voranzubringen.

„Wir wollten den Spatenstich in Ruhe machen, hier haben Sie keinen Handyempfang, bekommen keine E-Mails, können niemanden anrufen.“ Was Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) an der Fläche neben der Gaststätte „Zum Forsthaus“ am Isenachweiher sagte, gilt für weite Teile des Jägerthals. Immer wieder fällt die Telefonleitung aus, die nicht mehr repariert wird, der geplante Funkmast steht noch nicht, im Internet – so es denn funktioniert – werden gefühlt die Dateneinheiten, die Bits, einzeln von A nach B getragen. Zu recht nannte Ihlenfeld das Jägerthal ein „gebeuteltes“ Gebiet. In Sachen Internet, aber auch darüber hinaus, kommt nun Bewegung in die Problemzone. Kein Wunder also, dass Ihlenfeld von einem „historischen Moment“ und gar einem „Quantensprung“ sprach. Statt gefühlt einzelner Bits pro Minute rast durch so eine Glasfaserleitung ein Gigabit pro Sekunde – also eine Milliarde Bits.

Arslan Group mit großem Gerät

Mit dem Spatenstich beginnt der Ausbau, 38 Kolonnen mit mehr als 160 Arbeitern der Arslan Group aus Wittlich schickt Geschäftsführer Resat Arslan nun auf den Weg – mit mächtiger, technischer Unterstützung. Um das zu demonstrieren, stand eine Grabenfräse am Rande des Geländes, die sich besonders für steiniges Gebiet eignet. Statt rund 20 Metern, die ein normaler Bagger erledigt, fräst das Gefährt einen 40 Zentimeter breiten 300 Meter langen Graben pro Tag. Während der Projektphase hat Straßenbaumeister Arslan ein Areal von 5000 Quadratmetern von der Stadt Bad Dürkheim gemietet für alles, was für die Arbeiten so nötig ist. Auch Projektleiter und Techniker haben dort Arbeitsplätze, zudem sind die Mitarbeiter in Bad Dürkheim untergebracht. Die Arslan Group ist Generalunternehmer von Fiberworxs, das im südlichen Landkreis vom verantwortlichen Telekommunikationsunternehmen Inexio mit den Tiefbauarbeiten betraut wurde.

Ihlenfeld erinnerte an die Gesamtgröße des Projekts, in das im Landkreis Bad Dürkheim 70 Millionen Euro investiert werden. 25 Millionen Euro Förderung gibt es vom Bund, 20 Millionen stehen vom Land bereit, fünf Millionen Euro tragen die Kommunen im Kreis. Dafür hat der Landkreis ein sogenanntes Kreiscluster gebildet und ist damit Durchgangsstation für die Fördermittel. Seit fünf Jahren ist das Projekt in Arbeit, das nicht nur für den Kreis, sondern auch für Bund und Land herausragende Fördersummen beinhaltet. „Es ist für uns eine Riesenchance“, betonte Ihlenfeld.

Verwirrung durch mehrere Ausbauprojekte

Hinzu kommt ein weiterer Ausbau-Teil, den die Deutsche Glasfaser, die mit Inexio fusioniert ist, im Leiningerland eigenwirtschaftlich für 20 Millionen Euro betreibt. Das hatte für einige Verwirrung gesorgt, weil so unter Umständen Nachbarn unterschiedliche Vertragsangebote bekommen, weil sie an Grenzen zu geförderten Strecken wohnen.

Die Probleme sind bei Inexio bekannt, sagte Jan-Philip Pavic, Vertreter des saarländischen Unternehmens. Er ruft dazu auf, sich bei Unklarheiten bei Inexio zu melden (Siehe „Zur Sache). Dass es keine Vor-Ort-Info-Veranstaltungen geben konnte, bedaure man bei Inexio. Im persönlichen Gespräch hätten viele Fragen sicher besser geklärt werden können, meinte Pavic.

Der Gigabit-Ausbau geht noch weiter

Ende 2021 soll das Projekt abgeschlossen sein, erklärte Ihlenfeld. Er verwies darauf, dass das aktuelle Ausbauprojekt nicht das Ende des Fortschritts ist. „Es geht nahtlos weiter“, so der Landrat. Auch mehr als 250 Betriebe in Gewerbebetrieben werden in einem Förderprogramm angeschlossen, da sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Wie beim Kreiscluster übernehmen Bund und Land 50 und 40 Prozent der Förderung. Vorläufige Förderbescheide über 2,1 und 1,59 Millionen Euro sind beim Kreis eingegangen, nun stehen Ausschreibungsverfahren an. Danach sind die Kosten klar und die endgültigen Bescheide kommen. Das Projekt soll 2023 beendet sein.

Ebenfalls in Aussicht gestellt hat Ihlenfeld das nächste Ausbauprojekt. Nach den sogenannten „weißen Flecken“ im Kreis, deren Versorgung unter 30 Megabit pro Sekunde liegt, sollen auch die „grauen Flecken“, die zwar über dieser Marke liegen, aber wenig mehr Datenvolumen nutzen können, ins Gigabit-Zeitalter geholt werden.

Viele Probleme im Jägerthal

Aber zurück ins Jägerthal. Dürkheims Bürgermeister Christoph Glogger betonte, wie wichtig das Projekt für das Gebiet sei, „die Menschen hier warten dringend auf die Versorgung“. Das bestätigte Hardenburgs Ortsvorsteher Thorsten Brand, der mit seiner Familie das Gasthaus „Alte Schmelz“ im Jägerthal betreibt. Da sind in der Hochsaison wegen in alten Leitungen kaum zu findender Fehler tagelang keine Telefongespräche möglich. Die Leitungen sind alt, die Telekom ist eigentlich zur Sicherung der Grundversorgung mit Festnetz verpflichtet, verweist aber auf den Ausbau durch Inexio und will nicht mehr investieren.

Nach den harten Corona-Monaten kann nun in der Gaststätte nicht per Telefon oder E-Mail reserviert werden. „Das ist, als wollte man in einem Langstreckenlauf aufholen und bekommt dann noch Gewichte auf die Schulter gepackt“, verdeutlichte Brand die Lage, die er nicht nur persönlich kennt, sondern auch von Bürgern im Tal hört. Er versucht, zu Hause in Hardenburg online das Nötigste wie E-Mail-Reservierungen abzuarbeiten. „Da haben wir noch nicht von Notfällen geredet“, verwies Brand auf ein Problem, dass Wanderer und Autofahrer auf der B 37 betrifft. Wann die Gigabit-Leitung funktioniert? Nach ersten Plänen sollten erst alle Leitungen verlegt und dann Ende 2021 an die Knotenpunkte angeschlossen werden. Das Jägerthal soll zumindest so früh wie möglich am Netz sein, betonten Glogger und Dürkheims Wirtschaftsförderer Marcus Brill.

Wegen Funkmast noch Gespräche nötig

Dass es im Jägerthal bald besser wird, hat auch mit einem auf kurzem Weg geklärten Problem zu tun. Glogger zufolge soll die Arslan Group, die mit passendem Gerät nun vor Ort ist, die Stromversorgung inklusive eines Leerrohrs oder Glasfaserkabels von der Ausbautrasse weiter bis zum geplanten Funkmast der Telekom auf dem Hahnackerkopf legen. Denn für die muss die Stadt sorgen, nicht die Telekom. Gespräche mit der Telekom, Inexio und weiteren Beteiligten über die Anbindung werden folgen, versicherte Brill. Die Stadt wolle als Vermittlerin helfen, Lösungen zu finden, so Glogger. Für das „gebeutelte“ Jägerthal zeichnet sich ein Silberstreif am Horizont ab – für den Aufbruch ins digitale Zeitalter.

Zur Sache: Wichtige Begriffe und Infos zum Breitbandausbau

FTTB: Fiber to the building – zu deutsch: Kabel bis ans Haus. Im Ausbauprojekt werden die ersten drei Meter im Gebäude gelegt. Der Eigentümer muss für die Verkabelung im Inneren sorgen.

FTTC: Fiber to the curve – Kabel bis zur Kurve, gemeint ist der nächste Verteilerkasten. Das steht im gestarteten Ausbauprojekt nicht an.

FTTH: Fiber to the home – Kabel ins Zuhause. Hier wird auch die Verkabelung im Inneren des Gebäudes vorgenommen. Auch das ist im aktuellen Projekt nicht vorgesehen.

A-Adressen: 9000 davon werden im Kreiscluster kostenfrei an das Glasfasernetz angeschlossen. Da Inexio aber für den FTTB-Ausbau ins Gebäude muss, müssen dennoch Hausanschlussverträge unterzeichnet werden. Danach kann der Kunde entscheiden, zu welchem Anbieter er möchte, er kann seinen Vertrag mit Inexio machen, muss das aber nicht.

B-Adressen: Es gibt 5000 Adressen an den Ausbautrassen, die nicht im Fördergebiet liegen. Inexio bietet ihnen nach eigenen Angaben „zu günstigen Konditionen“ den Hausanschluss an, also: FTTB. Da das für Inexio mit Kosten außerhalb der Förderung verbunden ist, sollen Kunden einen Telekommunikationsvertrag mit Inexio abschließen.

Eigenwirtschaftlicher Ausbau: Der findet im Leiningerland statt, weil dort das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser auf eigene Kosten ohne Förderung baut. Das wiederum sind noch einmal andere Verträge, als die für die A- und B-Adressen. Da die Deutsche Glasfaser mit Inexio fusioniert ist, gab es hier einige Missverständnisse, die die Service-Nummern der Anbieter ausräumen sollten.

Weitere Informationen: Wissenswertes rund um den Breitbandausbau und die Frage, welche Adresse wozu gehört, gibt es bei Inexio unter Telefon 0800 7849375 und per E-Mail an info@inexio.net. Weitere Kontaktnummern sind online unter www.inexio.net/kontakt zu finden. Auch der Kreis informiert unter www.kreis-bad-duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Landkreis/Breitbandausbau/.