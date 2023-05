Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bürgerinitiative gegen das geplante Haus in der Silz sagt ganz klar: Nein. Im Hauptausschuss der Stadt hat Dürkheims Touristikchef Marcus Brill erklärt, warum es aus seiner Sicht sogar großen Bedarf für ein weiteres Hotel gibt.

Ob in Bad Dürkheim ein Hotel in der Silz gebaut werden soll, wird intensiv diskutiert. Am meisten stören sich die Anwohner an der aus ihrer Sicht enormen Größe des Hauses.