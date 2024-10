Wegen gleich drei brennender Klohäuschen waren Polizei und Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen in Bad Dürkheim im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Wer die Toilettenhäuschen im Fronhof (Platanenring), in Ungstein (Karl-Kück-Straße) und in der Innenstadt (Gerberstraße) angezündet hat, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Während die Toilettenhäuschen in der Gerberstraße und in der Karl-Kück-Straße nur leicht beschädigt wurden, ist das Objekt im Fronhof, zu dem die Feuerwehr gegen 6.45 Uhr eilte, völlig zerstört worden.