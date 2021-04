Der FC Leistadt ist endlich in die Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt aufgestiegen. Zu Beginn der neuen Saison sah es jedoch so aus, als ob der FCL die Rückfahrkarte schon gelöst hat. Doch dann schlug Trainer Michael Möckel mit der Faust auf den Tisch. Schnell zeigte sich, was ein flammender Appell alles bewirken kann.

BAD DÜRKHEIM. Jahrelang hat der FC Leistadt versucht, in die Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt aufzusteigen. Obwohl der FCL mehrfach kurz vor dem großen Wurf stand, Relegationsspiele bestritt und gefühlt mit einem Bein in der B-Klasse stand, war die Mühe stets vergeblich. Während der VfL Bochum in den 1970er- und 80er-Jahren in der Bundesliga den Titel „die Unabsteigbaren“ trug, weil er fast immer gegen den Abstieg kämpfte und dennoch 22 Jahre in Folge in der Bundesliga blieb, galt der FC Leistadt in Anlehnung an Bochum als „unaufsteigbar“.

Aber jede Serie findet mal ein Ende. In der abgebrochenen Saison 2019/20 belegte der Klub nach 14 Partien Platz eins der C-Klasse Mitte und stieg nach einem Beschluss des Verbands, die beiden besten Teams mit dem Ticket für die nächsthöhere Liga auszustatten, in die B-Klasse Nord auf. „Kaum eine Mannschaft hat den Aufstieg mehr verdient als wir“, sagte Trainer Michael Möckel damals mit Blick auf die Historie und die Tatsache, dass der FC Leistadt ungeschlagen blieb. Keiner wird ihm da ernsthaft widersprechen wollen.

Trainer bewertet Fehlstart differenziert

Doch wie das so ist mit außergewöhnlich guten, schönen und erfolgreichen Zeiten – sie enden irgendwann. Nach dem Rausch kommt der Kater. Und beim FC Leistadt stellte sich der Kater extrem früh, nämlich sofort nach dem Beginn der Spielzeit 2020/21 ein. Fünf Spiele, fünf Niederlagen, 23 Gegentore – eine Bilanz des Schreckens. Das war ein Kater mit richtig dickem Brummschädel. Ist der FCL für die C-Klasse zu gut, aber für die B-Klasse zu schlecht? Eine Frage, die man sich nach diesem kapitalen Fehlstart durchaus stellen konnte.

Eine Frage, die Coach Möckel mit einem klaren „Nein“ beantwortet, weil er diesen Auftakt differenzierter sieht. „Wenn ich nur mal unser erstes Spiel gegen die FG 08 Mutterstadt II nehme. Da haben wir eine Stunde überzeugt, 2:0 geführt, doch dann ist uns die Luft ausgegangen“, blendet der Trainer zurück. Auch beim 1:3 in Ellerstadt, als der FCL es verpasste, seine Führung auszubauen, oder bei der 2:4-Niederlage in Königsbach, als die mangelnde Chancenverwertung und krasse Fehler den Leistadtern einen Strich durch die Rechnung machte, habe es gute Phasen gegeben. Allerdings gab es auch Partien, in denen rein gar nichts zusammenlief. „Beim 1:4 in Seebach war die Leistung enttäuschend und das 0:9-Debakel gegen den TuS Wachenheim war der Horror“, schaudert Möckel heute noch beim Gedanken an die Begegnung. Da gab es einen Totalausfall des Systems und die schwächste Leistung seit er Leistadt trainiert.

Übungsleiter fragte sich, ob er Team noch erreicht

Die Mannschaft war verunsichert, das Selbstvertrauen total weg. „Ich habe den Spielern ins Gewissen geredet, das war schon eine Brandrede“, verdeutlicht Möckel. Der Übungsleiter stellte sich die Frage, ob er das Team noch erreicht. Die Aktion war von Erfolg gekrönt, es ging ein Ruck durch die Truppe. Es folgten zwei Siege gegen die TSG Deidesheim II (3:1) und beim TuS Friedelsheim (3:2), die der Mannschaft Auftrieb gaben, auch weil die Leistung gut war. Danach wurde zwar gegen den TuS Niederkirchen 0:2 verloren, aber das ist schließlich der Tabellenführer. „Zwingend verlieren mussten wir diese Begegnung trotzdem nicht“, betont der Trainer. Sein Team überwintert auf Rang neun und somit über dem Strich.

„Der Unterschied zwischen C- und B-Klasse ist gewaltig. Jetzt treffen wir fast jede Woche auf gewachsene und gefestigte Gegner. Mit anderen Worten auf gestandene B-Ligisten“, hat Möckel festgestellt. Sein Team habe durchaus die Qualität, sich in der Liga zu behaupten, auch wenn etliche Akteure ihren 30. Geburtstag schon längst gefeiert haben. Und dann bricht es aus dem Coach heraus: „Ich bin überzeugt, der FC Leistadt steigt nicht ab!“ Gestützt wird der Optimismus dadurch, dass Leistadt in der Vorrunde noch gegen Dannstadt/Rödersheim und in Forst/Ruppertsberg gespielt hätte – es wären zwei lösbare Aufgaben gewesen.

Erfahrene Spieler als Stütze des Systems

Die Mannschaft, für die sich das 4-2-3-1-System als am praktikabelsten erwiesen hat, weil dann die Außenbahnen doppelt besetzt sind, stützt sich auf eine Reihe erfahrener Spieler: Kapitän Nils Schmitt im offensiven Mittelfeld sowie in der Defensive Tobias Grübel, Christian Wahl und Christian Roser. Torjäger Deniz Demir habe viel Pech gehabt. „Er ist ein Hitzeblitz und Bruder Leichtfuß, kann aber noch geformt werden“, sagt Möckel. Demir ergänze sich sehr gut mit Fabian Hoffmann, dem jüngsten Akteur des FCL, der von der Abwehr in den Angriff vorgezogen wurde.

Der aus Schifferstadt gekommene René Mika habe sich verbessert und sich mit seiner Laufstärke einen Stammplatz erkämpft. Zwei weitere Neue – Nik Hiemeleers und der reaktivierte Ari Akin – zeigten gute Ansätze, können sich aber noch steigern. „Vermisst haben wir vor allem den lange verletzten und unglaublich wichtigen Innenverteidiger Patrick Molle“, bedauert Michael Möckel.