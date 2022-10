Das Feuer in einem Wohnhaus am Samstagabend in der Badstraße ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ in der Küche entstanden. Zu diesem Ergebnis sind die Ermittler der Kriminalpolizei Neustadt gekommen.

Demnach sei es dort zu einer extremen Rauchentwicklung und schließlich zu einem Brand gekommen. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in dem Haus. Rund 100 Feuerwehrleute bekämpften den Brand und brachten ihn schließlich unter Kontrolle.

Der Sachschaden ist indes geringer als befürchtet. Wie ein Sprecher der Kriminalpolizei Neustadt auf Anfrage sagte, gehe man mittlerweile von einer Schadenshöhe von 150.000 Euro aus. Zunächst hatte die Polizei den Sachschaden auf 350.000 bis 400.000 Euro beziffert.