Vermutlich hat ein technischer Defekt den Brand einer Zimmerdecke in einem Einfamilienhaus in der Franz-Lind-Straße in Freinsheim verursacht, der dort am Dienstag um die Mittagszeit ausbrach. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen zum aktuellen Stand der Ermittlungen mit. Den Schaden beziffern die Beamten auf rund 30.000 Euro. Wie berichtet, hatten die Bewohner das Feuer bemerkt und die Feuerwehr selbst alarmiert. Verletzt wurde niemand.