In Gönnheim hat am Montagnachmittag das Nebengebäude eines Handwerksbetriebs in der Ludwigstraße gebrannt. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr griffen die Flammen auf ein Nachbargebäude über. Niemand wurde bei dem Brand verletzt. Rund 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Wachenheim und Bad Dürkheim waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Mit Innenangriffen und einem Drehleitereinsatz gelang es den Wehrleuten, das Feuer schließlich zu löschen. Zur Sicherheit wurden die betroffenen Gebäude nachträglich gekühlt. Während des Einsatzes blieb die Ludwigstraße zeitweise gesperrt.