In einem Garagenkomplex in der Straße In der Nauroth in Ellerstadt ist am frühen Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr erklärt, war bereits auf der Anfahrt ins Gewerbegebiet eine massive Rauchentwicklung sichtbar, beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Garagenkomplex, in dem sich fünf Fahzeuge befanden, in Vollbrand gestanden. Mit mehreren Stahlrohren und Unterstützung der Feuerwehren Friedelsheim-Gönnheim und Wachenheim gelang es den Dürkheimer Wehrleuten, das Feuer einzudämmen und eine Ausbreitung auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Um die Mittagszeit teilte die Polizei mit, der Brand sei unter Kontrolle, die Löscharbeiten sollten allerdings noch einige Stunden andauern. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei mindestens 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.