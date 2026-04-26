In einer Garage in Ellerstadt ist am frühen Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in der Straße In der Nauroth um die Mittagszeit unter Kontrolle, die Löscharbeiten sollten allerdings noch einige Stunden andauern. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat der Mitteilung zufolge die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.