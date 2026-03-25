Nach einem Brand in einem Handwerksbetrieb in Gönnheim steht die Brandursache noch nicht eindeutig fest. Die Kriminalpolizei Neustadt teilt in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal mit, dass auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen wird. Die Kriminalpolizei hatte nach dem Brand am Montag am Dienstag die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat nun entschieden, einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 170.000 Euro.