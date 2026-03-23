Wegen eines Brandes in einem Handwerksbetrieb ist die Ludwigstraße in Gönnheim am Montagnachmittag voll gesperrt. Das teilt die Polizei mit. Die Feuerwehren Friedelsheim-Gönnheim, Wachenheim und Bad Dürkheim sind im Einsatz. Nach Informationen der Feuerwehr und des Wachenheimer Verbandsbürgermeisters Torsten Bechtel wurde niemand verletzt. Das Feuer war demnach in einem Nebengebäude ausgebrochen und griff leicht auf ein Nachbargebäude über.

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