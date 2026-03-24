Ein Brand in einem Handwerksbetrieb in der Ludwigstraße in Gönnheim hat einen Schaden von rund 150.000 bis 170.000 Euro verursacht. Das teilt die Polizei mit. Das Feuer brach am Montag in einem Nebengebäude aus und griff auf ein angrenzendes Nachbargebäude über. Verletzte gab es nicht. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Neben den Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Wachenheim und der Stadt Bad Dürkheim war auch das Technische Hilfswerk Neustadt im Einsatz. Die Ludwigstraße blieb für mehrere Stunden gesperrt.