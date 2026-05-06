Nach dem Brand in einem Garagenkomplex im Ellerstadter Gewerbegebiet mit hohem Sachschaden am 26. April dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal sowie der Kriminalpolizei Neustadt weiterhin an. Das teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Nachfrage mit. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde auch ein Gutachter hinzugezogen.

Das Feuer war an einem frühen Sonntagmorgen in einem Garagenkomplex ausgebrochen, in dem sich mehrere Fahrzeuge befanden. Der Feuerwehr gelang es nur mit Mühe, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 500.000 Euro.