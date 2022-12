Am Samstagmorgen ist nach Angaben der Feuerwehr in einem Haus in der Gartenstraße in Herxheim am Berg ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner bemerkten diesen, alarmierten die Feuerwehr, begannen parallel, den Brand selbst zu löschen und teilten den anrückenden Rettern mit, dass es sich um eine brennende Mülltonne handelte. „Wir haben den Rest gelöscht und mit der Wärmebildkamera die Fassade auf eventuelle Glutnester kontrolliert. Ein Großteil der Einsatzkräfte konnte aufgrund der Umstände die Alarmfahrt zur Einsatzstelle abbrechen und den Heimweg ins Gerätehaus antreten.“, berichtet Pressesprecher Bodo Wenngatz von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim. Gegen 8.30 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen. Die Flammen beschädigten ihm zufolge einen Rollladen und die Fassade. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens seien noch unbekannt.