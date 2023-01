Wegen der gesperrten Bahnbrücke am Ortseingang von Freinsheim benutzen seit Anfang dieser Woche viele Autofahrer verbotenerweise die Schleichwege, um im Westen in die Stadt hinein- oder hinauszufahren. Das hat auf Anfrage der Leiter der Bürgerdienste, Jens Schäfer, mitgeteilt.

Über den Hahnenweg und die Holzwegbrücke verläuft diese „Abkürzung“. Die offizielle Umleitung ist über Erpolzheim ausgeschildert. „Wir haben schon einen Kontrolltermin anberaumt“, teilte Schäfer mit. Kurz nach der Sperrung der Landesstraße zwischen Ungstein und Freinsheim (von Ende Oktober bis Anfang Dezember) musste jetzt wieder eine Umleitung (bis Ende März) über Erpolzheim eingerichtet werden. Dazu sagte Schäfer, dass man sich durchaus überlegt habe, die Sanierung der Landesstraße und die Instandsetzung der Bahnbrücke zusammenzulegen, jedoch sei der Kreuzungsbereich Hahnenweg Teil des dritten Bauabschnitts der Landesstraßensanierung gewesen. „Da hätten wir die Hahnenweg-Anwohner ganz eingekesselt“, so Schäfer. Deshalb habe man sich dazu entschieden, beide Baumaßnahmen hintereinander anzusetzen.

Runderneuerung nicht vor 2026

Die Instandsetzung der Bahnbrücke ist jedoch nur eine vorübergehende Sicherungsmaßnahme, auch wenn die Arbeiten fast drei Monate in Anspruch nehmen und 250.000 Euro kosten. Die Bahn will am Ende eines Planfeststellungsverfahrens die Brücke wie die am Ortseingang von Erpolzheim ganz erneuern. Im Zuge dessen will der Landesbetrieb Mobilität die Landstraße darunter verbreitern. Die Bahn rechnet nicht vor 2026 damit.