Das Boule-Turnier des ASV Weisenheim am Sand am Pfingstmontag wurde zu einer echten Hitzeschlacht unter freiem Himmel. Bei extremen Temperaturen kamen die 14 teilnehmenden Mannschaften ordentlich ins Schwitzen, was der Stimmung und dem Spaß jedoch keinen Abbruch tat. Am Ende feierten die Gastgeber einen Heimsieg: Das Team „Boule-Dozer“ mit Andreas Mayer und Udo Burst sicherte sich den ersten Platz und ließ den Wanderpokal daheim. Den zweiten Platz erkämpfte sich das Team „Pulp Fiction“ mit Röper Nicky und La Loggia Gabi. Den Erfolg des Turniers komplettierte das Team „Cu und Co“ mit Vaneslov Heike und Lerner Curd auf dem dritten Platz, welches erstmals teilnahm.