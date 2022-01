Bei der Booster-Impfaktion auf der Limburg am Samstag, 8. Januar, gibt es noch freie Termine. Der Grund: Statt der ursprünglich geplanten 150 können 250 Impfdosen in der Gaststätte Konrad 2 verabreicht werden. Das hat Marc Geldon, einer der Geschäftsführer, mitgeteilt. Verabreicht werden von 14 bis 18 Uhr Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Zum Termin müssen Personalausweis, Impfpass sowie die Krankenversichertenkarte mitgebracht werden. Um Wartezeiten zu minimieren, sei auch am Samstag noch eine Online-Voranmeldung unter impfen.klosterruine.de empfehlenswert, so Geldon. Wer sich spontan impfen lassen wolle, der könne nach 16 Uhr kommen.