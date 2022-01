Mit einer Impfaktion auf der Klosterruine Limburg wollen Gastronomie-Vertreter am Samstag, 8. Januar, zum schnelleren Boostern der Bevölkerung beitragen. Bis zu 150 Impfdosen sollen bei der Booster-Aktion in der dafür umgebauten Gastronomie Konrad 2 zwischen 14 und 18 Uhr verabreicht werden. Das teilt Marc Geldon, einer der Geschäftsführer von Konrad 2, zu der Aktion mit, die „auch auf die wirtschaftlichen Probleme der Gastronomiebranche aufmerksam“ machen wolle. Um Wartezeiten zu minimieren, ist eine Online-Voranmeldung unter impfen.klosterruine.de notwendig. Verabreicht werden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Zum Termin müssen Personalausweis, Impfpass sowie die Krankenversichertenkarte mitgebracht werden. Neben Konrad 2 beteiligen sich laut Geldon auch die AsA Arbeitsschutz AG sowie Ärztin Dr. Renata Gologan an der Aktion, die unter anderem von Gereon Haumann, Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), begleitet wird.