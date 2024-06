Auf dem 2022 neu gestalteten Bolzplatz in Bobenheim am Berg soll zukünftig die Beleuchtung ab 22 Uhr nicht mehr eingeschaltet werden können. Das haben die Mitglieder des Gemeinderats am Mittwoch beschlossen. Die Beleuchtung wird mit einem Code in Gang gesetzt, der auf Anfrage digital verschickt wird. Zwar werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es ab 22 Uhr dunkel sein muss. Allerdings beachteten Leute von außerhalb, die seit einiger Zeit abends auf den Bolzplatz kämen, dies nicht, so Bürgermeister Dietmar Leist (CDU). Es gebe deshalb inzwischen Beschwerden von Anwohnern.