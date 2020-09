Die Bläserklasse XL gibt ihr Debüt: Im Januar begannen in Bobenheim am Berg 44 Erwachsene ihre ersten Versuche an einem Musikinstrument. Zwei Klassen, aufgeteilt in Blech- und Holzbläser, kamen jede Woche zusammen – bis Corona kam. Sie haben trotzdem nicht aufgegeben. Am Freitag, 4. September, spielt das Unterhaltungsorchester Bobenheimer am Sportplatz in Erpolzheim einen Dämmerschoppen ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr). Und dabei tritt dann auch die Bläserklasse XL auf.

Als die Corona-Kontaktsperre kam, boten die Lehrer Jürgen Rings und Freeman Robbins Online-Unterricht an. Ab Mai gab es nach Angaben des Orchesters Outdoorproben – mit Abstand. In den Sommerferien spielte die Gesamtgruppe auf dem Sportplatz in Weisenheim am Berg ihre ersten Orchesterstücke. „Die Dynamik, der Spirit, die Freude und das gute Zusammenspiel tragen Früchte: Fünf Orchesterstücke sind bereits im Repertoire dieser außergewöhnlichen 44 (Neu-)Musiker-starken Combo“, schreibt Britta Pallasch vom Musikverein Bobenheim am Berg.

Die coronabedingten Absagen von Weinfesten hätten den Musikverein Bobenheim am Berg finanziell getroffen, heißt es vom Verein. Der Eintritt zum Konzert am Freitag ist frei, Spenden werden erbeten. Getränke gibt es im Ausschank. „Wer sein Picknick mitbringen mag, kann dies eigenverantwortlich machen“, so der Musikverein. Das Dirigat an diesem Abend wird bei den Bobenheimern und auch der Bläserklasse XL von Jürgen Rings geführt.

Gespielt wird nur bei trockenem Wetter. Letzte Informationen dazu gibt es bis eine Stunde vor dem Auftritt auf der Homepage des Vereins unter www.musikverein-bobenheim.de/bobenheimer.

Info

Weiterer Termin der Dämmerschoppen-Reihe ist der 11. September. Für die Veranstaltungen am 18. September, 25. September und abschließend am 2. Oktober bliebe die neue Corona-Verordnung abzuwarten, so der Musikverein Bobenheim am Berg.