Die Kerwe wird dieses Jahr ausschließlich beim TuS Bobenheim in und an der Sporthalle gefeiert. Laut Ortsbürgermeister Dietmar Leist (CDU) kann sich das Weingut Hinterbichler nicht beteiligen, da es keinen Caterer gefunden hat. Aus demselben Grund falle das Hoffest im Weingut Spielmann-Schindler aus. Die Kerwe wird am Samstag, 13. August, 17 Uhr, an der Sporthalle eröffnet, dazu spielt der Musikverein. Am Sonntag, 14. August, 11 Uhr, ist ein ökumenischer Gottesdienst, am Dienstag, 16. August, ab 18 Uhr, endet die Kerwe mit einem Heringsessen.