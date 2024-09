Der Zustand der Straßen in Bobenheim am Berg beschäftigte die Mitglieder des Gemeinderats erneut.

Mehrfach war moniert worden, dass die Straße Im Woogtal große Schlaglöcher habe. Wie Bürgermeister Jürgen Schneider am Mittwoch berichtete, hat die Verbandsgemeindeverwaltung Anfang August mitgeteilt, dass die Schäden kurzfristig behoben werden könnten. In Absprache mit der Beigeordneten Maria Schwarze-Kaufmann und den Fraktionsvorsitzenden habe er den Auftrag erteilt, informierte Schneider den Rat.

Vor einiger Zeit hatten Mitarbeiter der Verwaltung die Fläche berechnet, die repariert werden muss. Die marode Fläche sei inzwischen fast doppelt so groß gewesen, berichtete Schneider. Dementsprechend seien die Kosten höher ausgefallen: Sie belaufen sich auf etwa 19.000 Euro. Im Haushalt seien 10.000 Euro eingeplant gewesen, durch Umschichtungen im Haushalt sei es möglich gewesen, den gesamten Betrag aufzubringen. Schneider berichtete, dass die Löcher mit Heißasphalt mit hoher Klebekraft aufgefüllt wurden. Das sei ein neuartiges Verfahren, das als haltbar gelte.

Peter Barghoorn ( FWG) und Bernd Eisenbarth (FWG) verwiesen darauf, dass auch andere Straßen im Ort saniert werden müssten. Die Gemeinde könne die Reparaturen und die erforderlichen kompletten Sanierungen nicht zahlen, klagte Andreas Eberlein (parteilos). Schneider regte an, dass auch in den Haushalt für das kommende Jahr Geld für Straßenreparaturen eingeplant werden soll. Einig ist man sich, dass die Straßen in dem faktischen Wochenendhausgebiet Im Weibertal – In der Hohl nicht auf Kosten der Gemeinde repariert oder saniert werden.