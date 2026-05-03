Die Gemeinde Bobenheim am Berg wird 233 Quadratmeter ihrer Gemarkung an die Nachbargemeinde Weisenheim am Berg abgeben und dafür keine Gegenleistung verlangen.

Das hat der Gemeinderat Bobenheim jetzt einstimmig beschlossen. Es handle sich um eine Fläche, die zwar zur Bobenheimer Gemarkung gehöre, aber als „Insel“ zwischen Flächen von Weisenheim am Berg und Kirchheim liege, erläuterte Bürgermeister Jürgen Schneider. Bei der Flurbereinigung Weisenheim am Berg IV könnte die Gemarkungsgrenze so begradigt werden, dass die 233 Quadratmeter zu Weisenheim am Berg kommen. Nach Angaben von Stephan Schindler (CDU ist es eine Ausgleichsfläche, die nicht bewirtschaftet werden darf. Es wurden keine Einwände dagegen geäußert, dass Bobenheim der Nachbargemeinde die 233 Quadratmeter schenkt. Bernd Eisenbarth (FWG) regte an, dass die Weisenheimer als Gegenleistung etwas spendieren. Bratwürste für ein Fest, nannte Eisenbarth als Beispiel.