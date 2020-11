Ein BMW-Fahrer muss sein gerade erst „verbessertes“ Auto wieder zurückbauen. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierte sie den 33-Jährigen am Freitagbend gegen 23 Uhr in der Dürkheimer Bruchstraße. Aufgefallen war das Fahrzeug der Streife wegen eines besonderen Blinkers. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest: Klangbild und Schadstoffausstoß waren durch Umbauten verändert worden. Nur Minuten vor der Kontrolle hatte der Mann diese Arbeiten fertiggestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Er darf mit einer Geldbuße in Höhe von 90 Euro rechnen.