Ein bislang unbekannter Autofahrer hat nach Angaben der Polizei am Freitag, 27. Februar, zwischen 10.30 und 13.30 Uhr in der Ratstraße in Ellerstadt beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten, schwarzen BMW beschädigt und ist einfach weitergefahren. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden: 06322 9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.