Wie laut Polizei erst jetzt bekannt wurde, hat ein Unbekannter am Sonntag, 16. Juni, einen auf dem Parkplatz des Kurpfalzparks in Wachenheim abgestellten BMW X5 beschädigt. Ein Verkehrsteilnehmer sei vermutlich beim Aus- oder Einparken an den BMW gefahren und habe sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, so die Polizei. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.