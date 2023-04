Blut im Federkleid des Storchenpapas, der mit seiner Storchendame derzeit fünf Eier im Nest auf dem Dach der protestantischen Kirche ausbrütet, beunruhigt nicht nur die Storchenfans in Freinsheim. Als die ersten Bilder vom blutigen Federkleid über die Webcam live übertragen wurden, war die Aufregung groß. Mit wem ist sich der Storch denn in die Federn geraten? Ist er schwer verletzt? Was ist jetzt zu tun?

