Anlässlich ihres 125-jährigen Jubiläums veranstaltete die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim eine besondere Aktion im Zeichen des gesellschaftlichen Engagements.

„Blut ist ein ganz besondrer Saft“, lässt Johann Wolfgang von Goethe den Mephisto in seiner Tragödie „Faust“ sagen. Diese Erkenntnis von 1808 hat auch schon längst Eingang im deutschen Gesundheitswesen gefunden. „Blut wird nicht nur für Blutkonserven benötigt, sondern auch etwa für Plasma oder in der medizinischen Forschung“, erklärte Astrid Schaupp, Vorsitzende des DRK-Ortsverbandes Bad Dürkheim. Und Sven Hoffmann, Präsident des DRK-Kreisverbandes Bad Dürkheim, betonte: „Durch eine Blutspende können drei Menschenleben gerettet werden.“ 80 Prozent der Bevölkerung seien unter anderem wegen einer OP oder eines Unfalls darauf angewiesen, so Hoffmann.

Astrid Schaupp (Mitte, DRK-Vorsitzende) und Sven Hoffmann (DRK-Präsident und Kreisbeigeordneter) bekommen einen Spendenscheck von Diana Kreuter-Schmitt, der Direktorin der Pfälzischen Direktionsanstalt, überreicht. Foto: Peter Kretzschmar

„Wir wollten getreu unserem Motto ,Versorgungssichere Zukunft’ die Solidarität unserer Belegschaft mit Menschen, die eine Blutspende benötigen, zeigen“, teilte PPA-Direktorin Diana Kreuter-Schmitt mit. Online konnten sich die Mitarbeiter für den Termin anmelden. Dabei mussten sie im Vorfeld bereits einige Fragen wie nach dem Gesundheitszustand beantworten. 60 Anmeldungen seien eingegangen, freute sich Ralf Lang, Leiter Kunden- und Veranstaltungsmanagement bei der Pensionsanstalt.

Spezialfahrzeug reist an

Die Aktion auf dem PPA-Gelände erforderte eine gewisse Logistik. So musste ein Spezialfahrzeug vom Blutspendedienst Bad Kreuznach, der für die hiesige Region zuständig ist, angefordert werden. Der riesige Lkw ist mit modernster Technik ausgestattet. Der DRK-Ortsverband Bad Dürkheim wiederum stellte die Belegschaft. „Alle unsere Helfer haben sich ehrenamtlich bei der Blutspendeaktion engagiert und sogar einen Tag frei genommen“, strahlte Astrid Schaupp.

Das Prozedere begann mit einem Anmeldeprozess, wo ein Bogen ausgefüllt wurde. Hier ging es um persönliche Daten, eventuelle Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahme oder in welche Länder die Spender schon gereist sind. Es folgte ein Arztgespräch und schließlich wurde vom Ärzte- und Sanitäterteam gepiekst, den Spendern dabei 500 Milliliter Blut entnommen. Über einen hat sich Ralf Lang ganz besonders gefreut: „Da kam unerwartet ein Bauarbeiter, der mit seiner Firma auf unserem Gelände zugegen war, und hat sich spontan Blut abzapfen lassen.“

Urlaub im „falschen“ Land

Am Ende durften sich die Teilnehmer ausruhen und dabei Getränke und Häppchen zu sich nehmen. Sie bekamen noch den Ratschlag, an diesem Tag und auch möglichst in den nächsten Tagen keinen Leistungssport zu betreiben. Leichtes Yoga oder ein ruhiger Spaziergang seien jedoch erlaubt.

„Es wurde alles prima erklärt“, sagte Sandra. „Ich bin wenig empfindlich und hatte kein Problem.“ Kerstin jedoch war ein etwas traurig: „Ich durfte nicht spenden, weil ich Urlaub in einem Land mit Malaria-Problematik gemacht habe“, bedauerte sie. „Schade, denn es wäre das erste Mal gewesen, wo ich Blut gespendet hätte.“

Bei der Aktion der Pfälzischen Pensionsanstalt gab es zudem eine nette Geste: Direktorin Diana Kreuter-Schmitt, die aus medizinischen Gründen kein Blut spenden konnte, überreichte einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro an den Präsidenten des DRK, Sven Hoffmann.

Termin

Eine weitere Blutspendeaktion gibt es für die Allgemeinheit am Mittwoch, 10. Juni, im WHG.

