Eine ganze Serie von Schwimmbadbildern hat Inge Sebastian aus Weisenheim am Berg in ihren Fotoalben gefunden. „Das Schwimmbad war für meinen Bruder und mich im Sommer die zweite Heimat“, sagt die heute 62-Jährige. Entsprechend viel kann sie davon erzählen.

Auf dem Bild, das 1965 entstand, wird die drei Jahre alte Inge von ihrer Mutter übers Wasser gehalten. „Sie trug diese damals modernen Badekappen mit Plastikblumen drauf“, erinnert sich Sebastian.

Irgendwie hat es die kleine Inge geschafft, an Schwimmmeister Heinz Hauer vorbei ohne Badekappe ins Becken zu kommen. Dass das gar nicht so einfach war, hatte uns sein ehemaliger Gehilfe Helmut Langenbein in einer vergangenen Serienfolge erzählt. Bei Herrn Hauer war Sebastian später mit 13 Jahren im Schwimmclub. Auch ihren Lebensrettungsschein hat sie dort gemacht.

Schwimmen gelernt hat Inge aber nicht in Grethen, sondern bei Frau Mappes im Hallenbad in der Innenstadt. Gewohnt hat die Familie im Holzweg. Dort hatte der Vater auch ein Friseurgeschäft, den Salon Matzerath. Inge Sebastian ist immer mit ihrem Bruder über den Finkenpfad hinunter in Richtung altes Schwimmbad gelaufen. „Wir waren ruckzuck da.“ Sie kann sich noch genau an die Vorfreude erinnern, als sie das Knattern von Brunos Eiswagen hörte. Denn dank Bruno gab es für jeden frisches italienisches Eis im Schwimmbad.

Obwohl Sebastian dem Schwimmbad so zugetan war, blieb das Schwimmen für sie eine Freizeitbeschäftigung. Sie eiferte beruflich ihrem Vater nach. Mit 22 Jahren machte sie die Meisterprüfung als Friseurin und übernahm ein Jahr später das von ihrem Vater 1970 gegründete Friseurgeschäft in Weisenheim am Berg, das zuvor lange verpachtet war. In „Inge’s Frisörlädchen“ in der Waldstraße 2 feiert Sebastian im nächsten Jahr 40 Jahre Selbstständigkeit.

Die Serie