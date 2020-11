Den Blauen Mond über Kallstadt festzuhalten: Das hatte sich Fotograf Matthias Rosemann vorgenommen. Einen Titel für die ersehnte Aufnahme hatte er sich auch schon überlegt: „Blue Moon over German Trump Town“. Nachdem das Wetter zunächst nicht mitspielte und Wolken aufzogen, ging der „Blue Moon“ schließlich pünktlich zu Halloween über dem pfälzischen Winzerdorf auf, in dem Donald Trumps Großvater geboren wurde. „,Blue Moon’ nennt man den zweiten Vollmond in einem Monat“, erklärt Rosemann. Für das Foto campierte er mit einem Zelt an einem kleinen Wingert. „Da stellte ich mir jede Stunde den Wecker, damit ich den Mond mit Zelt fotografieren kann, sobald die Wolkendecke aufbricht“, berichtet er. Das sehenswerte Motiv habe er sich genauso vorgestellt. Für die US-Präsidentschaftswahlen „wünsche ich Amerika nur das Beste“, merkt er noch an.