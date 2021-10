Der Förderverein „Altes Spital“ Freinsheim lädt am Samstag, 30. Oktober, 19 Uhr zu einem Konzert der Band Blue Eyes ins Alte Spital in der Retzerstraße in Freinsheim ein.

Blue Eyes, das sind Elli und Jürgen Menge. Sie werden ihr Publikum nach Angaben der Veranstalter unter dem Motto „Liebe und andere Kleinigkeiten – Hommage an das Chanson“ unterhalten. Dabei werde das Duo mit seinem einem Repertoire einen Streifzug durch dieses Genre bieten, mit unsterblichen Klassikern von Edith Piaf bis Jacques Brel und moderneren Hits von Patricia Kaas oder Zaz. Darüber hinaus bekommen die Gäste auch Teile ihrer neuen CD zu hören, versprechen die Organisatoren.

In der Besetzung Klavier und Gesang geben Blue Eyes mit Melodien und Stimmungen die emotionale Bandbreite zwischen Lebenslust und Melancholie wieder, heißt es in der Ankündigung und weiter: Durch die charmante, tiefgründige und berührende Moderation der Sängerin Ellie Menge werde der Auftritt der Band im Alten Spital zu einem Erlebnis der besonderen Art.

Davon können sich Interessierte für 15 Euro pro Person am Samstag, 30. Oktober, ab 19 Uhr selbst überzeugen. Karten können über den i-Punkt Freinsheim telefonisch reserviert werden, und zwar unter der Nummer 06353 989294.