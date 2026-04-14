Im Zuge des Blitzermarathons hat die Polizei Bad Dürkheim am Dienstag vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim den Verkehr. Bei erlaubten 30 km/h kam es zu insgesamt drei Geschwindigkeitsverstößen, wie die Polizei mitteilt. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer mit 43 Stundenkilometern auf dem Tacho. Ab 12.30 Uhr wurde dann in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim geblitzt. Das Ergebnis der einstündigen Kontrolle: insgesamt vier Geschwindigkeitsverstöße; der Schnellste war hier mit 53 km/h unterwegs. Die Speedweek geht noch bis Sonntag.