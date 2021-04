Herxheim am Berg: Die künftige Präsidentin der evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, kann sich unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen, dass die Glocke aus der Nazi-Zeit im Turm der Herxheimer Jakobskirche hängen bleibt. Ärger gibt es indes um ein informelles Treffen, zu dem Wüst noch vor ihrer Wahl eingeladen hatte.

Seit Jahren sorgt die Glocke mit der Aufschrift „Alles fürs Vaterland – Adolf Hitler“ für Streit in der Gemeinde und darüber hinaus. Der amtierende Kirchenpräsident Christian Schad, dessen Nachfolge Wüst 2021 antritt, hatte sich dafür ausgesprochen, die Glocke abzuhängen. Die Landeskirche hat der Kirchengemeinde Geld für die Anschaffung einer neuen Glocke zugesichert. Orts- und Kirchengemeinde hatten jedoch 2018 entschieden, die Glocke zwar nicht mehr zu läuten, sie aber im Turm hängen zu lassen und mit einer Mahntafel vor der Kirche auf sie hinzuweisen. „Wir – und das ist die Linie des Landeskirchenrats – hätten es begrüßt, wenn die Glocke abgehängt worden wäre“, sagt Wüst gegenüber der RHEINPFALZ. Allerdings hätten mit Presbyterium und Gemeinderat zwei demokratisch gewählte Gremien für die derzeitige Lösung gestimmt. Dies dürfe man nicht ignorieren. Auch darüber sei sich der Landeskirchenrat einig.

Wüst nennt vier Voraussetzungen, unter denen die Glocke im Turm bleiben kann: Sie müsse unbrauchbar gemacht werden, es müsse ein gut sichtbares Mahnmal gestaltet werden, das auf die Glocke hinweise, ihre Geschichte müsse wissenschaftlich-theologisch aufgearbeitet werden, und es müsse eine ausführliche Öffentlichkeitsarbeit in der Frage geben. „Wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, könnten wir uns diesen Weg vorstellen“, betont Wüst. Unabdingbar sei auch, Gespräche mit der jüdischen Gemeinde aufzunehmen. „Ich würde gerne persönlich das Gespräch mit unseren jüdischen Schwestern und Brüdern suchen“, betont Wüst. Es gehe darum, ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte aufzuarbeiten. Der Zentralrat der Juden hatte sich bereits 2017 für das Abhängen der Glocke ausgesprochen.

Dass das Thema Herxheimer Glocke bei Wüst weit oben auf der Agenda steht, zeigt ein Treffen, zu dem sie Anfang September noch vor ihrer Wahl Vertreter von Kirchen- und Ortsgemeinde, Dekanat, Denkmalpflege sowie Ulrich Loschky und Richard Eberle von der Initiative „Hitlerglocke in Herxheim am Berg abhängen“ nach Bad Dürkheim eingeladen hatte. Die Initiative hat unter anderem eine Petition auf der Internet-Plattform change.org gestartet, bei der sich bislang rund 1600 Menschen für ein Abhängen der Glocke ausgesprochen haben.

Loschky und Eberle erheben nun Vorwürfe gegen Wüst: Das Hinzuziehen von Vertretern der Denkmalpflege zu dem Treffen sei ohne Rücksprache mit ihnen erfolgt. Dadurch seien Meinungsgewichte und Redeanteile zu Ungunsten der Initiative verschoben worden. Nach RHEINPFALZ-Informationen hatten sich Vertreter der Denkmalpflege an dem Abend dafür ausgesprochen, die Glocke hängen zu lassen, da sie mit der Kirche ein Ensemble bilde.

Loschky und Eberle erklären zudem, Wüst habe eine Niederschrift der Sitzung angefertigt, ohne das zuvor mit den Beteiligten abgestimmt zu haben. Bei der Befragung bei der Kirchenpräsidentenwahl zum Thema Hitlerglocke habe sich Wüst auf dieses Protokoll bezogen und eine sich abzeichnende Lösung angedeutet. Wörtlich habe sie bei der Wahl gesagt, dass ein Abhängen der Glocke „im Moment nicht der Punkt ist“, schreiben Loschky und Eberle in einer Presseerklärung.

„Bloßes Wunschdenken“

Sie habe damit den derzeitigen rechtlichen Stand der Dinge wiedergegeben, sagt Wüst. In der Niederschrift des Treffens habe sie die Positionen der Teilnehmer zusammengefasst. Gegen Ende der Sitzung hätten Loschky und Eberle Zustimmung zu ihrem Vorschlag signalisiert, schildert Wüst. Allerdings habe die Niederschrift keinerlei offiziellen Charakter. Die Idee sei gewesen, dass das Besprochene von den einzelnen Parteien mitgenommen und intern weiter diskutiert werde. Die Ergebnisse sollen bei einem Treffen Ende Oktober besprochen werden. Es seien keinerlei Fakten geschaffen worden.

Loschky und Eberle betonen, an dem Abend eine klare Gegenposition gegen den Vorschlag, die Glocke unter bestimmten Voraussetzungen hängen zu lassen, bezogen und dies auch artikuliert zu haben. Ein Konsens, wie ihn die künftige Kirchenpräsidentin kommuniziere, sei reines Wunschdenken. Ob Loschky und Eberle zu dem Treffen Ende Oktober kommen, ist noch nicht klar. „Aber wir sind offen für weitere Gespräche“, sagt Loschky.

Kommentar

Die Opfer hören

Dass in die Frage rund um die Herxheimer Glocke Bewegung kommt, ist gut.

Nein, der Weisheit letzter Schluss ist die derzeitige Lösung mit der Mahntafel, die auf die Glocke im Turm der Jakobskirche hinweist, nicht. Eher ein Provisorium. Dass Dorothee Wüst die Frage noch vor ihrem Amtsantritt auf die Agenda nimmt, zeigt, dass sie das erkannt hat. Eine Glocke, einem der größten Massenmörder der Geschichte gewidmet, in einem Gotteshaus – das ist tatsächlich eine Vorstellung, an die man sich nicht gewöhnen kann. Doch auch die Befürworter des derzeitigen Wegs haben Argumente – etwa, dass Geschichte nicht aufgearbeitet werden kann, wenn ihre Relikte allesamt aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Dass am Ende ein Umgang mit der Glocke stehen wird, der allen Aspekten und Argumenten gerecht wird, ist unwahrscheinlich, vielleicht unmöglich. Daher sollte die Stimme der Nachfahren der Opfer des Nazi-Regimes bei der Lösungssuche von besonderem Gewicht sein.