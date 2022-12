Die Leidenschaft fürs Reisen und fürs Sammeln hat Paul Bach mit seiner Frau Gerda rund um die Welt geführt. Dabei hat der heute 84-Jährige einiges gesammelt, unter anderem Spielzeug aus Madagaskar, das im Spielzeugmuseum in Freinsheim zu sehen und zu kaufen ist – sowie neuerdings auch auf dem Weihnachtsmarkt.

Auf Messen und Märkten ist der aktive Rentner aus Ludwigshafen schon länger vertreten mit seinem besonderen Spielzeugsortiment, das auf Madagaskar aus alten Blechdosen angefertigt wird. Seit einigen Jahren stellt Bach die Exponate im Freinsheimer Spielzeugmuseum aus und verkauft sie über das Museumsteam. Der Erlös komme Hilfsprojekten zugute.

Nun ist er mit seiner „Blech-Art“ erstmals auch auf dem Freinsheimer Weihnachtsmarkt. „Wir sind nicht kommerziell und unterstützen viele Projekte, wie etwa Zaza Faly für die Straßenkinder von Madagaskar“, berichtet er. Neben dem Verkauf bietet Bach Informationen für die Standbesucher. „Außerdem machen wir mit den Kindern Späße und kleine Zaubereien“, erzählt er.

Stammkunden auch in Bobenheim und Erpolzheim

Zudem zeige ein Video die Produktion der bunten Blechexponate. Auch in Bobenheim am Berg und in Erpolzheim sei er mit seinen ungewöhnlichen Blech-Exponaten auf Märkten dabei: „Da habe ich meine Stammkunden für diese Objekte“, sagt er. „Mahafaly“ heißt die Fairtrade-Handelsfirma, die dieses Spielzeug vertreibt und mit den Einnahmen Familien auf Madagaskar ein Einkommen ermöglicht. Das Material, aus dem die filigranen Autos, Flieger und Motorräder gefertigt werden, stammt von großen Müllhalden. Mithilfe von Blechscheren, Zangen und Lötkolben werden dann aus den leeren Haarspray- oder Getränkedosen Blechkunstwerke.

Schon viele Länder bereist

Begonnen hat alles in einem Oggersheimer Reihenhaus des Paars, das wie ein kleines Museum daherkommt. Dort präsentiert Bach Besuchern seine Schätze und erzählt die dazu passenden Geschichten, die er mit seiner heute 88-jährigen Frau jahrzehntelang auf vielen Reisen zusammengetragen hat. Der Sozialarbeiter und die Krankenschwester im Ruhestand haben unter anderem den Jemen, Iran, die Arabischen Emirate und immer wieder Israel bereist.

Dauerhaft sind die „Mahafaly“-Kreationen, darunter viele kleine Haushaltshelfer wie Schlüsselanhänger, Magnet-Autos für Memozettel am Kühlschrank in einer Vitrine im Spielzeugmuseum zu sehen und käuflich zu erwerben. Rund 60 bis 80 Teile sind das in der Vitrine etwa, die Bach regelmäßig auffüllt, schätzt er.

Noch Fragen?

Das Blechspielzeug von Paul Bach ist im Freinsheimer Spielzeugmuseum zu sehen. Wer sich für das Blechspielzeug interessiert, kann sich auch unter Telefon 0621 677695 an ihn wenden.