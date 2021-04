Blasorchester wie „Die Bobenheimer“ haben es in der Pandemie nicht leicht. Die 60 Musiker dürfen seit November nicht mehr miteinander proben. Dabei steht 2021 das fünfte Jubiläum der Truppe an. Orchestermanagerin Britta Pallasch hatte eine Idee, wie sich das trotzdem feiern lässt.

Wie lässt sich an das fünfjährige Bestehen des Orchesters erinnern, wenn es nicht musizieren darf? Diese Frage trieb Orchestermanagerin Britta Pallasch um. Ihre Lösung: mit einem Jubiläumswein einschließlich „musikalischer Lieferung“.

Wie gut, dass man einen Winzer als Orchestermitglied hat, nämlich Hans-Dieter Reibold. Denn während es im Probenraum still wurde, reifte im Keller des Reiboldschen Weinguts in Freinsheim der Jubiläumswein heran. Im September vorigen Jahres hatte man sich schon in einem Wingert auf dem „Musikantenbuckel“ getroffen und die Rieslingtrauben für den Jubiläumswein per Handlese geerntet. Daraus entstanden ist ein trockener Riesling. Er bekam den Namen „Riesling con Spirito“.

Wegen Corona nur Melodien vom Band möglich

Winzer Reibold kreierte zudem noch ein Cuvée aus Riesling und Gewürztraminer, genannt „Cuvée maestoso“. Der Riesling ist inzwischen in Literflaschen abgefüllt, das Cuvée in Dreiviertelliter-Flaschen und mit Etiketten mit dem Logo der „Bobenheimer“ versehen. Nun kann man die beiden Weine für sechs Euro die Flasche erwerben.

Für die „musikalische Lieferung“ sollten eigentlich drei, vier Musiker sorgen, die auf dem Anhänger eines Oldtimer-Traktors beim Ausliefern des bestellten Weins vor der Haustür ein Ständchen gespielt hätten. Das geht zurzeit ebenfalls nicht, es bleibt aber bei der Auslieferung am kommenden Samstag. Nur kommt das Ständchen jetzt vom Band, während der Wein vor der Tür des Bestellers platziert wird, berichtet Orchesterleiter Jürgen Rings. Die Aktion laufe schon eine ganze Weile, und sie sei vielversprechend angelaufen. 500 Flaschen sind schon bestellt, 1000 Flaschen stehen zur Verfügung.

