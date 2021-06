So schön kann es blühen, wo Wegränder nicht kahl gemäht werden. Diese Wildblumen stehen an einem Wegsaum zwischen Friedelsheim und Niederkirchen. Viele geflügelte Gäste stärken sich dort an den gelben Röhrenblüten der Geruchlosen Kamille, die leicht mit der Echten Kamille verwechselt werden kann. Dazu setzt der Klatschmohn seine knallroten Akzente. Solche Anblicke sind in unserer Landschaft aber immer noch die Ausnahme. Etliche Weg- und Straßenränder werden kahl geschnitten, und auch auf so manchen Ausgleichsflächen bleiben nicht einmal Blüteninseln stehen. Dabei könnten sie auch in den Weinbergen letzte natürliche Rückzugsräume sein. Zum einen mit Futterquellen für Wildbienen und Schmetterlinge, deren Rückgang so oft beklagt wird. Zum anderen erfreut eine blühende Wegvegetation mit ihrer Pracht nicht zuletzt den Menschen.