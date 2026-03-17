Zum Blütenfest am 21. und 22. März präsentieren die Freinsheimer Weingüter ihren neuen Jahrgang. Die Geschäfte beteiligen sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Außerdem gibt es Planwagenfahrten mit der Familie Herbel vom Weingut Kreuzhof. Geöffnet sind außerdem das Kunstatelier Seitler (Breite Straße), das Atelier von Walter Geiselhart (Im Kitzig) sowie das Spielzeugmuseum (An der Bach).

Ein Weinshuttle klappert stündlich die Weinguter ab. Ein Zu- oder Aussteigen ist bei den Weingütern oder am Bahnhof möglich. Mitfahren darf, wer einen Weinpass (12 Euro) besitzt. Damit können an beiden Tagen acht Proben in den teilnehmenden Weingütern verkostet werden. Weinpässe gibt es vor Ort in den Winzerbetrieben oder im Freinsheimer i-Punkt. Eröffnung ist am Samstag um 11 Uhr am historischen Rathaus mit der Freinsheimer Weinprinzessin Sina.

Die Altstadt ist während des Festes für den Durchgangsverkehr gesperrt. Autofahrer werden gebeten, die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen.