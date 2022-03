Nach einer pandemiebedingten Pause von zwei Jahren wird in Freinsheim wieder Blütenfest gefeiert. Am 26. und 27. März werden jeweils zwischen 11.30 und 22 Uhr die Freinsheimer Weingüter ihre Höfe öffnen und zur Verkostung des neuen Weinjahrgangs 2021 einladen. Bereits Ende Januar hatte Verkehrsvereinsvorsitzender Jochen Weisbrod angekündigt, dass man in der Stadt davon ausgehe, das Blütenfest in diesem Jahr veranstalten zu können. Am Donnerstag hat dies Bürgermeister Matthias Weber in einer öffentlichen Ausschusssitzung bestätigt.

Für alle, denen ein Spaziergang entlang des Blütenwanderwegs zu beschwerlich ist, bietet die Familie Herbel wie in den vergangenen Festen wieder Ausflugsfahrten mit dem Planwagen an. Zum Rahmenprogramm gehört am 27. März ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Weinpässe für die Verkostung

Die Weinpässe mit Abreißcoupons zur Verkostung der jungen Weine (zehn Proben kosten acht Euro) können bei allen teilnehmenden Weingütern und zusätzlich am Samstag, 26. März, von 9 bis 14 Uhr im i-Punkt im historischen Rathaus erworben werden. Freinsheimer Stielgläser sind gegen ein Pfand von vier Euro bei den Weingütern erhältlich.