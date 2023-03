Um 30.000 Euro erleichtert haben Betrüger einen 75-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Ihre Tat basierte auf der Kryptowährung Bitcoin, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Kryptowährungen sind digitale Zahlungsmittel, die in Computercode übertragen werden. Zahlungen damit funktionieren ohne Banken. Bitcoin ist die bekannteste Kryptowährung. Der Handel mit diesen digitalen Vermögenswerten ist riskant, zumal auch Betrüger hier Chancen erkannt haben.

Der 75-Jährige ist laut Polizei bereits im vergangenen Jahr von einem Unbekannten über den Nachrichtendienst WhatsApp kontaktiert worden. Der Täter habe sich als Broker einer Handelsplattform für Bitcoin ausgegeben. Nachdem der Senior alle seine persönlichen Daten weitergegeben und erste Gelder von seinem Konto überwiesen hatte, erhielt er im Gegenzug das digitale Geld. Seine Investitionen schienen sich auch auszuzahlen, da ihm an seinem Computer enorme Kursgewinne angezeigt wurden.

„Professionell aufgezogen“

Daher investierte der Mann weiteres Geld. Als er sich das Guthaben auszahlen lassen wollte, gab der vermeintliche „Broker“ an, dass eine „Sicherheitszahlung“ in Höhe von zehn Prozent des Betrags nötig sei, um an das Geld zu gelangen. Nachdem der 75-Jährige auch diesen Betrag überwiesen hatte, kam es angeblich zu technischen Problemen. Im Laufe der Zeit gewährte das Opfer mehreren Personen über das Internet Zugriff auf seinen Computer und sein Bankkonto. Auf diese Weise wurden mehrfach weitere Beträge abgebucht, berichtet die Polizei.

Die Bitcoins hatte er aber in Wahrheit nie besessen, bei der scheinbar seriösen Handelsplattform handelte es sich um eine gefälschte Börse. Insgesamt entstand dem Mann so ein finanzieller Schaden von rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. „Diese Masche ist nicht neu, das ist alles professionell aufgezogen. Die Dunkelziffer bei derartigen Betrugsfällen dürfte hoch sein, da viele nicht angezeigt werden. Bei denen, die zu uns kommen, handelt es sich dann meist um recht hohe Beträge“, sagt Daniel Mischon, Pressesprecher der Bad Dürkheimer Polizei. Er appelliert an alle, die Opfer eines solches Betrugs wurden, diese Taten immer anzuzeigen. Dazu können die Betroffenen die Polizei unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de erreichen.

Da die Polizei immer wieder mitbekommt, dass über diese Betrugsmasche Menschen oftmals ihr ganzes Vermögen verlieren, hat sie einige Ratschläge zusammengestellt, damit es erst gar nicht so weit kommt wie im Fall des 75-Jährigen. „Wichtig ist, dass man Screenshots macht, damit wir zum Beispiel an die falschen Börsen und falschen Shops herankommen“, erklärt Mischon.

Was die Polizei rät:

Misstrauisch sein, wenn ungewöhnlich hohe Gewinne versprochen werden.

Sich Zeit nehmen, nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen lassen.

Investments nur bei Banken oder Sparkassen abschließen, bei denen eine europäische Einlagensicherung besteht.

Spekulationen mit Kryptowährungen unterliegen generell sehr großen Risiken.

Genau prüfen, ob Sie ihr Geld auf ausländische Konten transferieren möchten – ein Rückgriff ist oft nicht oder nur sehr schwer möglich.

Vorsicht bei der Herausgabe persönlicher Daten.