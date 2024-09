Am Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. September, besucht der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann die Pfarrei Heilige Theresia vom Kinde Jesus in Bad Dürkheim. Neben den Programmpunkten für Pastoralteam und Gremien gibt es nach Angaben der Pfarrei auch zwei Veranstaltungen, zu denen alle Pfarreimitglieder eingeladen sind. Am Mittwoch, 4. September, um 18.30 Uhr wird in der Ludwigskirche ein feierliches Pontifikalamt mit Chor gefeiert. Anschließend bietet sich die Möglichkeit, bei einem offenen Dialog- und Begegnungsabend mit dem Bischof ins Gespräch zu kommen. Dieser wird im Pfarrsaal St. Ludwig stattfinden.