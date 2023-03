Bis zu 50 Minuten ohne Strom waren am Donnerstagvormittag Teile von Weisenheim am Sand und des Freinsheimer Gewerbegebiets. Das hat die Pfalzwerke auf Anfrage mitgeteilt. Als Grund für die Störung, die um 10.45 Uhr aufgetreten war, gab das Unternehmen eine Rückwirkung aus einer fremden Anlage an.

Das Netzteam Vorderpfalz der Pfalzwerke Netz AG habe sofort alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, um die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen.