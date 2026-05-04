Die Liedertafel Weisenheim hat ihr 180-jähriges Bestehen mit mehreren Konzerten gefeiert. Das Kelterhaus war bei allen Programmpunkten gut besucht.

Die Liedertafel Weisenheim am Sand hat am ersten Mai-Wochenende ihr 180-jähriges Bestehen gefeiert. Nach Angaben des Vereins stieß das Jubiläum auf große Resonanz.

Die Veranstaltungen fanden im historischen Kelterhaus der Vinothek Schick statt. Die rund 180 Plätze waren bei allen Programmpunkten vollständig belegt. Besucher wichen bei Bedarf auf Stehplätze oder den Außenbereich aus.

Den Auftakt bildete am Freitag ein Frühschoppensingen der Männerchöre. Neben dem gastgebenden Chor traten auch der MGV Kirchheim, der 1. Frankenthaler Männerchor 03 sowie der MGV Erpolzheim auf. Teilweise sangen die Chöre gemeinsam.

Am Nachmittag folgten Auftritte gemischter Chöre. Mitwirkende waren, neben der Liedertafel der GV Volkschor Birkenheide, der Gesangverein Liederkranz Edigheim, der GV „Frohsinn“ Wattenheim sowie ein gemischter Chor der Eintracht Weisenheim.

Der Samstagabend stand im Zeichen moderner Chormusik. Der Chor „Modern Music“ der Liedertafel gestaltete gemeinsam mit weiteren Ensembles das Programm, darunter Friends of Music aus Bubenheim, SingApur aus Offstein, SimplyUS aus Lambsheim und die LuckyVoices aus Kaiserslautern. Das Jubiläumswochenende klang bei mildem Wetter im Außenbereich aus.