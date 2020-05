Ganz anders und doch irgendwie vertraut: Bei bestem Stadtfest-Wetter haben Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) und Weinprinzessin Lea Baßler am Mittwochabend das Dürkheimer „statt|Fest“ eröffnet. Danach spielten die anonyme Giddarischde. Anders als sonst konnten die Besucher aber nicht in der Innenstadt feiern, sondern nur zu Hause vor dem Bildschirm.

Wer die Dürkheimer kennt, weiß, dass sie sich ihr geliebtes Stadtfest nicht so ohne weiteres nehmen lassen. So war die Idee genial, die Festlichkeiten kurzerhand digital in die Wohnzimmer zu transportieren. Via Facebook und Youtube konnte so auch die Auftaktveranstaltung am Fernseher, Handy, Tablet oder Notebook verfolgt werden. „Wir hatten knapp 1000 direkte Zuschauer bei Facebook, insgesamt etwa 2500 Menschen haben sich zu- und wieder weggeschaltet. Und bei den erreichten Personen lagen wir bei 60.000“, berichtete Marcus Brill, Fachbereichsleiter Wirtschaft und Tourismus, am Donnerstag. Es sei toll gewesen, dass Menschen aus ganz Deutschland und den USA die Eröffnung und den Auftritt der anonyme Giddarischde verfolgt hätten.

„Giddarischde“ auf Mindestabstand

Er bedauere, dass er das Fest erstmals nicht vor einer dichtgedrängten Zuschauermenge eröffnen könne, sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) in seiner aufgezeichneten Ansprache. Weinprinzessin Lea wies tröstend darauf hin, dass jetzt aber jeder in der ersten Reihe sitzen könne, um das Fest daheim genießen zu können. Vom Römerplatz wurde dann direkt in das Studio von Stefan Kahne gewechselt, wo die „Anonyme“ warteten. Neben Edsel hatten sich dort auch De Kaule, De Jochen, De Steppes und De Roman im vorgeschriebenen Mindestabstand aufgestellt. Auf dem Programm standen 13 der beliebtesten Songs der Pälzer Kulttruppe, die wie immer mit sinn- und wortreichen Erläuterungen von Sänger Edsel angekündigt wurden.

Schon bei den ersten Songs flogen zahlreiche Kommentare und likes über den Bildschirm. Formulierungen wie „sehr cool, die Jungs“, „Ehr sinn die beschde“ oder „das Gebabbel von Edsel hann meer vermisst“, „efach schää“, „ich brauch ne Schorle“ und „unsern Edsel is widder voll in Fahrt“, machen deutlich, wie sehr die Musik der „Anonyme“ vermisst wurde und wie gut die Truppe beim ersten digitalen „stattIFest“ angekommen ist. Wie bei jedem Lied bedankte sich Edsel auch nach dem ehrlichsten Liebeslied der Welt, „Lewwerworscht“, mit einem lauten „Dongschää“, worauf das Netz mit vielfachen „Biddschää“ antwortete. Als das „Palzlied“ angestimmt wurde, wurde das Konzert schon in über 900 Wohnzimmer übertragen.

Gänsehaut beim Palzlied

Für eine kleine Abwechslung bei der Songauswahl sorgte De Kaule, als er die Zeit nutze, in der Edsel für Schorle-Nachschub sorgte, um „Can’t Help Falling In Love“ von Elvis Presley zu intonieren. Als am Ende dieses einmaligen Abends als Zugabe noch einmal das „Palzlied“ zum Besten gegeben wurde, allerdings in der langsamen Version, wird dies bei vielen Zuhörern für einen unvergesslichen Gänsehautmoment gesorgt haben. „Der erste Abend war eine tolle Erfahrung. Aber klar ist auch, dass das digitale statt|Fest das echte Stadtfest nicht ersetzen kann“, sagt Brill – und spricht damit den allermeisten Dürkheimern aus der Seele.

Das weitere Programm:

Donnerstag, 21. Mai, 11 Uhr: Bilderbuchvorlesen der Stadtbücherei; 14.30 Uhr: Digitales Entenrennen; 20 Uhr: xxtra Livestream;

Freitag, 22. Mai, 14 Uhr: Bilderbuchvorlesen der Stadtbücherei; 18.30 Uhr: Dergem grillt!; 20 Uhr: Andreas Kümmert Livestream;

Samstag, 23. Mai, 11 Uhr: Bilderbuchvorlesen der Stadtbücherei; 15 Uhr: Digitale Führung durch das Stadtmuseum; 19.30 Uhr: Rockband der Musikschule; 20 Uhr: Jens Huthoff & Band Livestream;

Sonntag, 24. Mai, 11 Uhr: Bilderbuchvorlesen der Stadtbücherei; 18 Uhr: Digitale Weinprobe; 19 Uhr: Lesung Elwenfels 4.

Zu sehen ist das Programm live auf www.facebook.com/badduerkheim.de oder später auf dem Youtube-Kanal der Stadt.