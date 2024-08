Ein Orgelkonzert der besonderen Art, das vielleicht sogar bei dem einen oder der anderen die Sehnsucht nach dem Süden weckt, erwartet das Publikum am Sonntag, 1. September, um 18 Uhr in der Ludwigskirche in Bad Dürkheim.

Zu Gast ist der international agierende Konzertorganist und Komponist Gereon Krahforst, seit 2015 Abteiorganist der weltberühmten Benediktinerabtei Maria Laach in der Eifel, der sein Programm „Bilderbuch Andalusien“ präsentiert. Dieses besteht aus 14 Stücken, die den Versuch unternehmen, die Landschaft und die Städte Andalusiens tonmalerisch einzufangen: die Metropolen Sevilla, Malaga, Cadiz, Granada oder Cordoba ebenso wie die traumhaften Strände und die eindrucksvollen Berglandschaften mit ihren weißen Dörfern, den abenteuerliche Wanderweg „Caminito del Rey“, das maurische Festungsdorf „Castellar de la frontera“ und vieles mehr. Die Stücke werden als kurzweilig, heiter, beschwingt und einfach verständlich beschrieben, oft im rhythmischen, harmonischen und melodischen Kleid der traditionellen andalusischen Musik, dazu aber auch mit kirchenmusikalischen Themen Spaniens garniert. So kommt etwa der Ordinariumsgesang „Señor, ten piedad“ aus der üblichen spanischen Gemeinde-Betsingmesse vor. Außerdem erklingt auch typische, an der Orgel imitierte Gitarrenmusik. Die Musik wird im Konzert auch mit Bildern untermalt.

Krahforst reist seit über 30 Jahren regelmäßig nach Marbella an der Costa del Sol, wo er zwischenzeitlich auch gewohnt hat und Organist an der berühmten „Organo del Sol Mayor“ („Sonnenorgel“) in der Stadtpfarrkirche gewesen ist. Realisiert wurde das Konzert von der katholischen Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit den „Orgelwochen Rheinland-Pfalz“ innerhalb des Kultursommers, dessen Jahresthema „Südeuropa“ lautet. Eintritt: 12/8 Euro, Schüler sind frei.