Die Verbandsgemeindewerke haben im vergangenen Jahr mit rund 982.700 Kubikmetern Wasser etwa 84.000 Kubikmeter mehr Wasser abgegeben als im Jahr 2019. Das hat Werkleiter Stefan Dachsteiner in einer Sitzung des Werksausschusses am Dienstag berichtet.

Was die Gründe für diesen höheren Bedarf sind, sei schwer zu sagen, so Dachsteiner. Zwar seien die Bürger wegen der Corona-Pandemie mehr zu Hause gewesen und hätten so auch mehr Wasser verbraucht, doch habe es keine Feste gegeben, bei denen Wasser benötigt werde. Auch der Verbrauch in der Gastronomie sei wegen der beiden Lockdowns geringer gewesen. Mit 19.192 Kubikmetern ist der Wasserverbrauch in Weisenheim am Sand am stärksten angestiegen. 236.484 Kubikmeter flossen im vergangenen Jahr durch die Leitungen der Gemeinde.

Der Wasserverlust war mit 87.000 Kubikmetern mehr als doppelt so hoch wie 2019, da waren es 40.000 Kubikmeter gewesen. Dieser entstehe teils durch Wasserrohrbrüche, aber auch durch Spülungen, Reinigung der Hochbehälter und ähnliches, erklärte Dachsteiner. Auch das Wasser, das die Feuerwehr benötigt, werde als Wasserverlust gewertet.

Mehr Sonnenstrom erzeugt

Wie Dachsteiner berichtete, haben die Verbandsgemeindewerke mit ihren Fotovoltaikanlagen im vergangenen Jahr 44.000 Euro Gewinn erwirtschaftet, im Jahr 2019 waren es 38.800 Euro gewesen. Rund 170.700 Kilowattstunden Strom seien erzeugt worden. 2019 seien es etwa 166.100 Kilowattstunden gewesen.