Bockbier vom Freinsheimer Getränkehandel Wolf, das in der Destillerie von Thomas Sippel in Weisenheim am Berg zu Whiskey gebrannt und anschließend ein Jahr lang im Holzfass reifte, ist jetzt verkaufsreif. Rund 300 Liter wurden in 0,2- und 0,5 Literflaschen abgefüllt und sind ab sofort im Abholmarkt in Freinsheim zu haben. Der klare Bierschnaps, den es bereits zu Jahresanfang gab, ist laut Wolf-Geschäftsführer Jens Lenhardt so gut wie ausverkauft. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft. Die Leute waren ganz heiß drauf“, so Lenhardt, für den das Verbrennen seines Biers zu hochprozentigem Bierschnaps eine Corona-Notlösung war. Denn wegen des Lockdowns und der damit verbundenen Absatzschwierigkeiten in der Gastronomie kam Lenhardt auf die Idee, seinen Bierlagerbestand auf diese Weise vor dem Verfallsdatum zu retten (wir berichteten).